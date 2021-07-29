Покровчанин ударил коллегу кулаком, а тот упал, ударился головой и умер

Житель Энгельса ударил коллегу кулаком по лицу Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Энгельса Саратовской области закончили расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, вечером 6 марта двое коллег разговаривали у дома на улице Менделеева в Энгельсе. Они начали ссориться и 31-летний мужчина ударил 50-летнего кулаком по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонную отмостку возле подъезда.

Потерпевшего на скорой забрали в больницу, где он 13 марта скончался. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Дело с прокурорским заключением передали в суд.

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