Средняя зарплата саратовских чиновников за полгода – 52,5 тыс. рублей, учителей и врачей – 38,5 тысяч рублей

Зарплаты чиновников всего в полтора раза выше, чем у работников госучреждений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Данные о численности государственных гражданских служащих области (чиновников) и работников областных государственных учреждений опубликовал накануне минфин Саратовской области.

В документах указаны также фактические затраты на их зарплаты.

На 1 июля в регионе числится 2330 областных чиновников, на их зарплаты потрачено с начала года 735 млн 140 тыс. рублей. В среднем получается 52,5 тыс. рублей на человека в месяц.

Работники областных государственных учреждений (учителя, врачи, работники культуры – так называемые бюджетники областного уровня) в количестве 81 248 человек получили за полгода 18 млрд 815 млн 447,7 тыс. рублей. Средняя зарплата - 38,5 тыс. рублей.

Надо отметить, что на руки и чиновники и работники учреждений получали другие суммы – в эти цифры включены расходы на уплату работодателем страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.