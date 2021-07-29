Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 10:58

Чиновник в Саратовской области чуть не раскрыл гостайну

ФСБ успели отреагировать
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

УФСБ Саратовской области предупредило разглашение гостайны региональным чиновником.

Спецслужба установила, что сотрудник одной из районных администраций хранил и обрабатывал документы, содержащие государственную тайну, на подключенном к интернету компьютере, что могло бы привести к их рассекречиванию.

- В связи с изложенным, гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», - говорится в сообщении пресс-службы региональной ФСБ.

Чиновнику грозило до семи лет лишения свободы.

Саратовская ФСБ нашла чиновника, чуть не раскрывшего гостайну

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.