Чиновник в Саратовской области чуть не раскрыл гостайну

УФСБ Саратовской области предупредило разглашение гостайны региональным чиновником.

Спецслужба установила, что сотрудник одной из районных администраций хранил и обрабатывал документы, содержащие государственную тайну, на подключенном к интернету компьютере, что могло бы привести к их рассекречиванию.

- В связи с изложенным, гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», - говорится в сообщении пресс-службы региональной ФСБ.

Чиновнику грозило до семи лет лишения свободы.

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