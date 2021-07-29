В Саратове планируется объединить скоростным трамваем маршруты №3, 6, 8, 9

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Вячеслав Володин 29 июля посетил Кировское трамвайное депо в Саратове.

- До конца этого года надо постараться через лизинг поставить еще порядка 46 троллейбусов, не считая тех 12, которые пришли уже, и 12, которые придут в августе. На следующий год еще порядка 50 троллейбусов в рамках лизинга необходимо закупить. Тогда уже более 200 единиц техники будут с нормативным сроком эксплуатации. Тогда потребность в троллейбусах будет закрыта, учитывая, что протяженность маршрутов вырастет, – сказал на встрече с работниками предприятия Володин.

Он рассказал, что в следующем году также в планах по лизинговой программе закупить 50 новых трамваев.

В прошлом году в Саратов поступило 90 троллейбусов из Москвы, так как столица перешла на электробусы, в этом – 30 трамваев «Татра», а также 12 новых троллейбусов «Адмирал». Это позволило заменить изношенные машины, которые полностью выработали ресурс. В августе придет еще 12 новых троллейбусов с энгельсского завода.

С сотрудниками СГЭТ Володин обсудил концепцию развития электротранспорта в городе. Сейчас износ контактного пути и всей трамвайной сети большой.

Сейчас штат водителей увеличен: была поднята средняя заработная плата по СГЭТ, за первое полугодие она составила более 33 тыс. руб., в том числе по водителям трамвая – более 52 тыс. руб., по водителям троллейбуса – около 64 тыс. руб.

Рассматриваются варианты продления маршрутов троллейбусов и трамваев в разные микрорайоны и поселки города, в том числе в Юбилейный, Солнечный-2, Жасминный, Дачный, Соколовый, Авиатор, Красный Текстильщик.

Линия коростного трамвая в Саратове по маршруту №3 соединит 6-ю Дачную и Мирный переулок. Сейчас идет первый этап реализации, а именно модернизация и строительство подстанций, прокладка кабельных линий. На это выделено 330 млн руб. Проводятся подготовительные работы по строительству разворотных колец в районе 6-й Дачной.

В планах – объединить скоростным трамваем маршруты №3, 6, 8, 9.

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- Должен быть единый проект скоростного трамвая Саратова, соединяющий Поливановку и Комсомольский поселок. Разрабатывайте проект. Надо просчитать, во сколько это обойдется, – сказал Вячеслав Володин. Он рассказал, что обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать этот проект.

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