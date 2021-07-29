В ужаснувших саратовцев туалетах колледжа Яблочкова недавно прошел ремонт

Фото выложили в сеть

Министерство образования Саратовской области запросило информацию у СГУ насчет состояния колледжа Яблочкова. Напомним, сегодня в соцсетях началось жаркое обсуждение обшарпанных стен и обваливающегося фасада учебного заведения.

- По информации СГУ им. Н.Г. Чернышевского, с 2017 года по настоящее время в здании колледжа в рамках текущего ремонта были отремонтированы помещения радиомонтажного участка, учебной лаборатории, здравпункта, архива, туалетной комнаты, произведена замена радиаторов в трех учебных аудиториях. В 2020/2021 учебном году создана лаборатория для подготовки и проведения демонстрационного экзамена. В 2021/2022 учебном году СГУ планирует заказ проекта реконструкции входной группы колледжа и выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений, не требующих согласования и проектных работ, предусмотренных условиями сохранения объектов культурного наследия, - пишут чиновники.

В минобразования отметили, что колледж не является подведомственным им учебным заведением, но в связи с частыми жалобами на его состояние, чиновники попросили у СГУ разъяснений.

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