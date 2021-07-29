Председатель правительства Саратовской области отмечает 40-летие

Сегодня, 29 июля, председателю саратовского правительства Роману Бусаргину исполняется 40 лет.

Бусаргин родился в селе Большая Сакма Краснопартизанского района. В 2003 году окончил СГАУ им. Вавилова, в 2017-м – Российский университет кооперации. Председатель правительства области – кандидат социологических наук.

С 2005-го по 2008-й работал в администрации Саратовского района. С 2008-го по 2009-й – первый замглавы района. С 2009-го по 2011-й – замглавы администрации Энгельсского

С 2013-го по 2018-й Бусаргин был председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района, а в начале 2018-го стал и.о. председателя комитета по ЖКХ саратовской администрации. С марта по октябрь 2018-го был замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству.

Зампредом областного правительства Бусаргин стал в октябре 2018-го, а в октябре 2020-го – председателем регионального правительства.

Бусаргин женат, двое детей.

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