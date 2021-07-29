«Мне страшно отправлять туда ребенка»: саратовцы в шоке от состояния колледжа Яблочкова

Фото выложили в сеть

Сегодня, 29 июля, жительница Саратова выложила в соцсеть фотографии из колледжа имени П. Н. Яблочкова. Женщину ужаснуло состояние учебного заведения.

Фото выложили в сеть

Вчера с сыном ходили подавать документы в колледж имени П.Н. Яблочкова, один из самых престижных колледжей в городе Саратове, по крайней мере раньше был, когда я там училась 20 лет назад. За то время, как он перешёл в университет СГУ имени Чернышевского, он не видел не то что капитального ремонта, там не было никакого ремонта вообще! Мне страшно отправлять туда ребенка учиться, потому что ощущение, что кирпич упадет на голову, очень реально! - пишет горожанка, подкрепляя свои слова фото.

Фото выложили в сеть

На снимках видно, что с потолков и пола учебного заведения отваливается плитка, в коридорах обшарпаны стены, в туалетах нет кабинок, а во внутреннем дворе всё заросло травой, кирпичи почт вываливаются из стен.

Фото выложили в сеть

В комментариях Ольга Попова предложила обратиться по этому поводу к спикеру ГД Вячеславу Володину. Ей ответил Роман Тринитатов:

Фото выложили в сеть

- Я писал уже. Вот их ответ: Добрый день! По информации ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»: «Здание Колледжа является одним из объектов обширной инфраструктуры Саратовского национального исследовательского государственного университета. За последнее время в Колледже проведен целый ряд ремонтных работ. Так, например, отремонтирован и оборудован медицинский кабинет, мастерские и лаборатории для занятий студентов. Ремонт фасада будет осуществлен при наличии финансовых возможностей университета».

Фото выложили в сеть

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