Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 8:58

Пассажирка саратовской маршрутки попала в больницу из-за невнимательного водителя

ДТП произошло в Волжском районе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
59-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать

59-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 июля, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с маршруткой. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

В 20:05 напротив дома №18 на Калистратова 31-летний водитель маршрутки №45 не рассчитал дистанцию и врезался в Toyota Rav-4 под управлением 52-летней женщины.

В аварии пострадала 59-летняя пассажирка маршрутки. Её пришлось госпитализировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.