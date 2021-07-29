Пассажирка саратовской маршрутки попала в больницу из-за невнимательного водителя

59-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 28 июля, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с маршруткой. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

В 20:05 напротив дома №18 на Калистратова 31-летний водитель маршрутки №45 не рассчитал дистанцию и врезался в Toyota Rav-4 под управлением 52-летней женщины.

В аварии пострадала 59-летняя пассажирка маршрутки. Её пришлось госпитализировать.

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