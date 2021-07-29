Коронавирус в Саратовской области за сутки поразил еще 253 человек

В Саратовской области на утро 29 июля зарегистрировано еще 253 новых случая коронавируса.

Больше всего новых заболевших в Саратове - 98, в Энгельсском районе — 34, в Балаковском — 23, в Ершовском — 10.

В возрастном разрезе лидирует группа старше 60 лет - сразу 92 случая за сутки. Заразились также 20 детей в возрасте до 14 лет.

С пневмонией 84 новых пациента, с признаками ОРВИ — 159.

Таким образом в Саратовской области общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 72 558 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 67753 человек, за сутки — 228.