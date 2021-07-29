Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре под Балаково

Пять человек погибли на пожаре под Балаково, в том числе, трое детей Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Трагедия произошла минувшей ночью в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области.

Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в своем доме.

Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС в 23.55. На место выехали три единицы техники и пожарные. Им уже было известно, что в горящем доме №66 по улице Набережная могут находиться люди, по предварительным данным, взрослые и дети.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сбить огонь и ликвидировать горение смогли к 01.48. Затем, при разборе завалов в 03.34 обнаружены тела погибших. Из пепелища вынесли тела трех детей - 2,4,6 лет. Также найдены тела мужчины 61 года и женщины 60 лет.

Погибшим взрослым дети приходились внуками.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

На месте работают сотрудники пожарной охраны и полиции, следственно-оперативная группа. Региональный СУ СКР начал проверку по факту поджара и гибели людей.

В доме погибли пять человек Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- По поручению Губернатора на месте трагедии находятся зампред Роман Грибов, глава района Сергей Грачев. Семье оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе главы региона.