Жарко и дождливо сегодня в Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 29 июля.

В регионе облачность переменная. Утром и днем обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юго-Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение дня будет изменяться в диапазоне от 30 до 35 градусов выше нуля.

В первой половине ночи также ожидаются дожди и грозы. Порывы поутихнут до 13 метров в секунду. Термометры покажут от 16 до 21 градуса тепла.

В Саратове сейчас +20°С. К 10 утра температура поднимется до +25°С, а днем воздух прогреется до +30°С. Ночью обещают +19°С. Ветер юго-западный – 4-5 метров в секунду, порывы – до 11 м/с. Облачно. Днём пройдет дождь.

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