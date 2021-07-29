В Калининске бригадир погиб из-за желания выдать преступника полиции

Мужчина ударил свою жертву ножом в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 55-летнего жителя Калининска.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение предъявлено 43-летнему приезжему из Владивостока, ранее уже судимому. Он уже рассказал, как совершил преступление.

По версии следствия, 28 июня 2021 года он приехал из Волгограда, где временно жил, в Калининск, чтобы устроиться на работу строителем. 55-летний бригадир отвел его на квартиру на проспекте 50 лет Октября, где рабочему предстояло проживать.

Там они начали общаться, но в какой-то момент бригадир наткнулся в своем телефоне на сообщение в интернете, где говорилось, что его нового сотрудника разыскивает полиция за преступление.

Бригадир решил сообщить в полицию, и это определило его судьбу. Разыскиваемый ударил его ножом в грудь, чтобы не попасть в руки закона. Раненый умер на месте, а злоумышленник забрал у него шесть тыс. рублей, телефон, ключи от автомобиля Mitsubishi Pajero, запер квартиру и уехал в Воронеж.

Впоследствии его там и задержали, а тело убитого было найдено 2 июля.

Сейчас обвиняемый арестован. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела о краже вещей погибшего.

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