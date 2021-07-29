Убийство на 1-м Детском проезде: вынесен приговор

Убийство случилось в доме на 1-м Детском проезде Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор по делу об убийстве 50-летнего мужчины в частном доме на 1-м Детском проезде в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 41-летний хозяин дома.

Ночью 20 апреля он вместе с сожительницей и гостями распивали алкоголь. Мужчина приревновал свою даму к одному из приятелей и четыре раза ударил его ножом в грудь. Раненый скончался на месте от повреждения сердца и аорты.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет.

Вынесен приговор Фото: СУ СКР по Саратовской области

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