Транспортную развязку для планирующих поездку на море саратовцев сдали на 1,5 года раньше

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 28 июля, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин осмотрел транспортную развязку в обход станции Сенная в Вольском районе Саратовской области. Её сдали на 1,5 года раньше срока, об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники политика.

- Много лет автомобилисты сталкивались здесь с огромной проблемой – многокилометровыми пробками из-за железнодорожных составов, идущих через единственный переезд. Водители проводили в заторах часы, и с каждым годом эта ситуация усугублялась, - говорится в сообщении.

Во время прошлой поездки в регион Володин предложил закончить работы к 1 августа, поскольку дорога нужна автомобилистам, которые едут в Крым, Сочи и Ставропольский край.

На федеральные деньги построили: четырехполосную дорогу, пять путепроводов и мост. Протяженность обхода составляет более 15 км.

- Будем думать о том, чтобы расширить и дальше эту федеральную трассу до четырех полос.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.