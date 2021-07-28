Сквер Петра Великого в Саратове обустроят в этом году

Сегодня, 28 июля, в Саратове началось обустройство сквера имени Петра Великого. На территорию зашла техника, сообщил в своём Instagram глава города Михаил Исаев.
Намедни площадь покинули арендаторы, но владельцы парковки, передает мэр, были не рады началу работ.
На данный момент территорию подготавливают к работам, снимают лишний грунт. Экс-собственник сносит забор и разбирает паркомат. На следующем этапе планируют заняться освещением и видеонаблюдением.
- Профессиональным сообществом завершается подготовка технического задания на создание скульптуры российского императора, после чего будет объявлен конкурс. Общая концепция благоустройства сквера продолжает обсуждаться, в нее вносятся изменения исходя из пожеланий горожан, - пишет Исаев.
Реализацией проекта занимаются два бизнесмена. Сквер закончат в этом году.
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