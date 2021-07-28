Константин Лоханов остался без медалей Олимпиады

Константин Лоханов и Софья Позднякова

Константин Лоханов в составе российской команды саблистов остался без наград Олимпиады-2020.

Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2020 в командном турнире, проиграв сначала Германии со счетом 28:45, а затем команде Египта в турнире за пятое место - 41:45.

Россияне заняли седьмое место после того, как сборная США из-за травм снялась с боя за 7-8 места. Лоханов выходил на помост в двух поединках против Германии, проиграл и был замене.

В личных соревнованиях саратовец 24 июля проиграл Ким Чжон Хван из Южной Кореи и выбыл на стадии 1/16 финала.

Напомним, супруга Константина Лоханова, София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в том же виде, фехтовании на саблях.