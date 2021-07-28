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Экономика28 июля 2021 15:49

Солнечные электростанции на 200 мегаватт планируется построить в Саратовской области за пять лет

Соглашение с саратовскими чиновниками подписал инвестор - строитель подобных станций
Источник:kp.ru
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К четырем солнечным электростанциям в степных районах Саратовской области в ближайшие пять лет планируют добавить еще несколько. Имеющиеся мощности в 70 МВт таким образом нарастят до 200 МВт.

Об этом заявили в министерстве экономического развития области по итогам подписания соглашения между Корпорацией развития Саратовской области и руководством группы компаний «Хевел».

Сумма инвестиций не разглашается.

Областная корпорация развития намеревается оказывать содействие инвестору в подготовке документов, а также в поиске и подборе площадок.

Для сравнения - мощность действующей Саратовской ГЭС - 1427 МВт.