Жители Саратова, Энгельса и Балакова смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Жители Саратовской области смогут бесплатно провериться на ВИЧ. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске.
Сдать анонимный тест на ВИЧ можно будет в трех городах региона 29 июля в белом автомобиле с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»:
Балаково
Время: 12:00 – 18:00
Адрес:ТЦ «Грин Хаус»
Энгельс
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: пл. Ленина
30 июля
Саратов
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: Мирный переулок, 17
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