Жители Саратова, Энгельса и Балакова смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Жители Саратовской области смогут бесплатно провериться на ВИЧ. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске.

Сдать анонимный тест на ВИЧ можно будет в трех городах региона 29 июля в белом автомобиле с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»:

Балаково

Время: 12:00 – 18:00

Адрес:ТЦ «Грин Хаус»

Энгельс

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: пл. Ленина

30 июля

Саратов

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: Мирный переулок, 17

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