Подросток в Саратове продавал порнографию с детьми

До десяти лет лишения свободы грозит несовершеннолетнему жителю Саратова, который попался на хранении. Рекламе и торговле порнографией с изображением детей.

16-летний парень через соцсети рекламировал продажу порнографических фото и видео с участием детей. Покупатели получали электронную ссылку для скачивания материалов.

Вычислили распространителя детского порно сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области. На предварительном следствии свою вину обвиняемый признал.

- Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 242.1 УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы. В свою очередь, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 242 УК РФ, составляет 6 лет лишения свободы. При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление путем полного или частичного сложения наказаний, пояснили в СУ СКР.

Сейчас уголовное дело несовершеннолетнего «порно-магната» передано в суд.