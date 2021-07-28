Саратовская ФСБ задержала подозреваемого в раскрытии гостайны

Следователи регионального управления ФСБ занялись делом о разглашении гостайны сотрудником руководства Саратовского филиала АО «ДАР/ВОДГЕО». Подробности сообщили в пресс-службе органа власти.

Установлено, что в 2019 году между комитетом ЖКХ саратовской администрации и «ДАР/ВОДГЕО» был заключен контракт на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения города. Однако сотрудник компании, закончив работу, не оформил документы, как содержащие гостайну, и передал их сотрудникам комитета, у которых не было соответствующего уровня допуска.

Оперативники изъяли документы из незаконного оборота.

- Необходимо отметить, что системы водоснабжения городов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих, являются объектами критической инфраструктуры и могут являются объектами устремлений террористических организаций, в связи с чем обеспечение их деятельности, как и сохранение сведений о них является одним из условий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, - говорится в сообщении ФСБ.

Расследование продолжается.

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