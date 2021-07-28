Еще один бывший саратовский чиновник устроился на высокую должность в Йошкар-Олу

Лариса Ревуцкая

Экс-начальник управления образования Саратова Лариса Ревуцкая назначена на аналогичную должность в Йошкар-Оле, республика Марий Эл.

- Начальником управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» назначена Ревуцкая Лариса Анатольевна, - информирует сайт управления.

Напомним, Ревуцкая, работала директором «Лицея математики и информатики» в Саратове, в 2011-2013 она была начальником отдела образования администрации Ленинского района, а с 2015 года возглавляла Комитет по образованию администрации Саратова.

Уволилась из администрации Ревуцкая в декабре 2020 года, и некоторое время числилась и.о. директора школы №45.

Напомним, с ноября 2017 года в правительстве Республики Марий Эл на должности министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции трудится Михаил Данилов. Ранее он работал в мэрии Саратова вместе с Ревуцкой, возглавляя комитет общественных отношений в администрации города.