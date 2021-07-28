Саратовцы смогут жениться дома: рассказываем, кого это касается

Вчера, 27 июля, Министерство юстиции РФ расширило полномочия ЗАГСов. «Российская газета» пишет о том, что заключать браки теперь можно будет на дому или в больницах.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужны будут «особые обстоятельства». За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в региональное управление по делам ЗАГС. Там рассказали, что, во-первых, заключить брак в больнице можно было и раньше, а, во-вторых, для того, чтобы пожениться дома, потребуется справка от врача. Уточнили, что медицинским показанием для проведения церемонии дома, может быть, например, заболевание опорно-двигательного аппарата.

Каждое заявление на выезд сотрудника ЗАГС в больницу или на дом будут рассматривать индивидуально. Соответствующие поправки уже внесены в административный регламент.

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