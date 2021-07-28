В одной из «заброшек» Заводского района произошел пожар

Вчера, 27 июля, вечером в Заводском районе Саратова произошел пожар в нежилом доме. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 19:45 пожарные получили сигнал об огне на Новоастраханском шоссе. На место отправили три расчета.
Как оказалось, горел мусор в нежилом помещении. Площадь пожара оценили в 30 квадратных метров.
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