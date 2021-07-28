Жители Елшанки вновь могут бесплатно ходить на пляж

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Депутат ГД Николай Панков добился для жителей Елшанки Воскресенского района Саратовской области свободного доступа на пляж. Напомним, ещё на прошлой неделе политик начал работать над этим вопросом. Сегодня он приехал в село, чтобы проверить, всё ли в порядке.

- Пляж в селе Елшанка на муниципальной территории открыт для посещения. В этом убедились сегодня с жителями. Как и обсуждали на встрече с арендаторами, размещены объявления о свободном доступе к воде и просьба соблюдать чистоту. Но у людей остался ряд вопросов, которые требуют решения, - пишет депутат.

Панков отметил несколько моментов. Первый: берег должен быть доступен людям повсеместно, а не только там, где земля муниципальная; везде должны быть установлены туалеты и мусорные баки; шезлонги и душ могут остаться платными, по усмотрению собственника.

- Второе - вопрос проезда на автомобилях к берегу. Здесь у многих есть лодки, их на себе до воды не донесёшь. Есть люди старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья. У них тоже должна быть возможность проезда, - отметил Панков.

Политик пишет, что если местных жителей не устраивает, как используется берег арендатором, то они могут поднять вопрос о возвращении земли в муниципальную собственность:

- Но это уже тема для отдельного обсуждения. А пока будем на связи и по телефону, и в социальных сетях. И если будут какие-то жалобы, жители сообщат напрямую, - резюмировал Панков в своём Telegram-канале «Пара слов».

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