«Комсомолка» добилась ремонта детской площадки в парке в Солнечном

Администрация Ленинского района Саратова ответила на вчерашнюю публикацию «КП-Саратов».

Напомним, вчера в соцсети житель поселка Солнечный пожаловался на ужасное состояние детской площадки в местном парке.

- Подрядной организации указано на необходимость приведения площадки в парке «Солнечный» в нормативное состояние. В настоящее время начаты работы, - пишут чиновники.

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