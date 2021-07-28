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Общество28 июля 2021 10:41

«Комсомолка» добилась ремонта детской площадки в парке в Солнечном

Чиновники отреагировали на публикацию
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Администрация Ленинского района Саратова ответила на вчерашнюю публикацию «КП-Саратов».

Напомним, вчера в соцсети житель поселка Солнечный пожаловался на ужасное состояние детской площадки в местном парке.

- Подрядной организации указано на необходимость приведения площадки в парке «Солнечный» в нормативное состояние. В настоящее время начаты работы, - пишут чиновники.

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