Причина гибели младенца на улице Тархова пока не установлена

Следователями регионального СУ СКР организована проверка по факту смерти 5-месячного мальчика.

В семь утра 28 июля бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру дома по улице Тархова города Саратова, была констатирована смерть младенца.

Во время осмотра тела малыша судебно-медицинским экспертом и следователем, признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика.

Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. Она находится в социально-опасном положении.

По предварительным данным от источников в правоохранительных органах в семье кроме этого ребенка еще четверо детей, младенец родился в феврале 2021 года. Его мать накануне приехала с ним в гости к подруге, где они выпивали спиртное. Утром ребенок был найден ими без признаков жизни.

Как заявила мать ребенка, он мог выпасть из коляски. Эта информация проверяется с учетом того, что на теле младенца нет ушибов и травм.