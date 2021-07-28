Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 10:38

Пять расчетов тушили пожар в центре Саратова

Горел частный дом
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В центре Саратова сгорел дом

В центре Саратова сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 27 июля, вечером в центре Саратова произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 20:20 пожарные получили сигнал об огне в частном доме на Чапаева, 152. На место отправили пять расчетов.

По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил использования электрического оборудования. Горели 18 квадратных метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.