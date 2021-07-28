Пять расчетов тушили пожар в центре Саратова

В центре Саратова сгорел дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 27 июля, вечером в центре Саратова произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 20:20 пожарные получили сигнал об огне в частном доме на Чапаева, 152. На место отправили пять расчетов.
По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил использования электрического оборудования. Горели 18 квадратных метров.
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