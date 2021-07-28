Частов сравнил чуму свиней с ковидом: «все всё знают, но вакцинироваться не спешат»

Алексей Частов

На прошедшем сегодня, 28 июля, брифинге руководитель Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов рассказал о ситуации в Калининском районе.

Напомним, 26 июля вблизи села Первомайское пало больное африканской чумой свиней животное. На территории региона ввели карантин.

- Такое явление мы прогнозировали с начала года. Вакцины нет, поэтому всё строится на профилактике. Есть недобросовестные владельцы, которые не соблюдают наши рекомендации. Расследование показало, что владельцы подкашивали в лесу, произошло заражение. Сейчас весь комплекс мер выполняется. Задача – чтобы не было выноса из очага. Мы не раз обращались и к главам поселений, и памятники раздавали. Люди не слушают, - посетовал Частов, сравнив АЧС с коронавирусом, - Вроде бы, все всё знают, но вакцинироваться не спешат.

Глава Россельхознадзора отметил, что хотя бы человеку АЧС не грозит, но для свиней вирус смертелен.

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