Обрушения на консерватории в Саратове могут продолжиться

Здание консерватории в Саратове начало разрушаться

Начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин пояснил, что происходит со зданием консерватории имени Собинова на проспекте Кирова.

В июне произошло частичное обрушение элементов фасада здания саратовской консерватории имени Собинова. Один из главных архитектурных символов Саратова был огорожен.

- Произошло некое обрушение элементов фасада консерватории. Мы обговорили с ректором пути решения возникших вопросов, наши специалисты осмотрели поврежденный участок. Дали рекомендации по первоочередным противоаварийным работам. Поскольку это пешеходная зона, администрация временно огородила участки для обеспечения безопасности.

Дальше те элементы, что могут быть еще обрушиться будут обследованы и, как только определят подрядчика, мы выдадим ему разрешение на восстановительные работы, - рассказал Владимир Мухин в ходе брифинга 17 июня.

Он подчеркнул, что правильно говорить не про обрушения фасада, а «про обрушение элементов фасада», которое произошло 10 июня.

Ректор консерватории Александр Занорин сообщил, что ремонт части балкона, выходящего на проспект Кирова уже закончен.