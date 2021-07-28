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Общество28 июля 2021 9:54

После публикации «КП-Саратов» чиновники заставили «КВС» работать

Обещают устранить течь на Лунной
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Администрация Ленинского района отреагировала на вчерашнюю публикацию «КП-Саратов».

Напомним, саратовец пожаловался в соцсети на игнорируемую коммунальными службами течь.

- Заявка на устранение течи зарегистрирована ресурсоснабжающей организацией ООО "КВС". В настоящее время ведутся работы по обследованию места, после чего будут проведены мероприятия по устранению течи, - ответили чиновники.

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