После публикации «КП-Саратов» чиновники заставили «КВС» работать

Администрация Ленинского района отреагировала на вчерашнюю публикацию «КП-Саратов».

Напомним, саратовец пожаловался в соцсети на игнорируемую коммунальными службами течь.

- Заявка на устранение течи зарегистрирована ресурсоснабжающей организацией ООО "КВС". В настоящее время ведутся работы по обследованию места, после чего будут проведены мероприятия по устранению течи, - ответили чиновники.

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