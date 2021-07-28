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Общество28 июля 2021 9:31

Пьяный саратовец остановил трамваи №9

Прервано движение в сторону Мирного переулка
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото выложили в комментариях к посту в соцсети

Фото выложили в комментариях к посту в соцсети

Уже час в Саратове стоят трамваи маршрута №9. Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В 9:20 движение прервалось у остановки «Улица Политехническая». В посте уточняется, что остановка связана с «инцидентом с человеком». Вагоны не идут в сторону Мирного переулка.

В комментариях выложили фото, на котором видно, как рядом с путями лежит человек. Как оказалось, трамваи встали из-за пьяного мужчины, уснувшего рядом с рельсами. Водителю трогать его запретили. На место выехали врачи скорой.

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