За сутки коронавирус в Саратовской области выявили у 251 человека

На утро 28 июля в Саратовской области зарегистрирован 251 новый случай коронавируса. Выздоровели за сутки 206 пациентов.

Больше всего новых заболевших традиционно в Саратове - 96 человек, в Энгельсском районе - 34, в Балаковском - 17, в Балашовском - 17, в Вольском - 9.

Старше 60 лет среди новых пациентов 57 человек, также много заболевших в возрасте 40-49 лет - сразу 53 человека.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 91, с признаками ОРВИ — 153, с бессимптомным течением — 7.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 72 305 человек, выздоровели - 67 525 человек.