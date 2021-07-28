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Происшествия28 июля 2021 9:00

Скончалась еще одна жертва страшного ДТП под Марксом

В ожоговом центре находятся ещё несколько человек, в том числе годовалый ребенок
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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ДТП под Марксом 27 июля 2021 года

ДТП под Марксом 27 июля 2021 года

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Погибла ещё одна пострадавшая во вчерашнем массовом ДТП, произошедшем в Марксовском районе Саратовской области. Напомним, на месте тогда погиб один человек. Его личность устанавливается до сих пор, потому что тело слишком сильно обгорело. Проверку ведут сотрудники регионального СУ СК.

- Пострадавшая, которая была отвезена в Марксовскую районную больницу скончалась из-за травм несовместимых с жизнью, несмотря на все усилия врачей, в том числе и специалистов областного центра, - сообщили в региональном минздраве.

Годовалый ребенок находится в ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Врачи также работают с двумя женщинами 34 и 38 лет и 64-летним мужчиной.

Массовое ДТП под Саратовом в Марксовском районе 27.07.21

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