Панков проверит, стал ли для жителей Елшанки пляж бесплатным

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 28 июля, депутат ГД Николай Панков посетит Воскресенский район Саратовской области. О планах политик сообщил в своём Telegram-канале «Пара слов».

Панков обсудит с местными жителями актуальные проблемы и проконтролирует решение вопросов в коммунальной сфере, работе образовательных учреждений и благоустроства.

- Завершен ремонт моста в селе Елшанка в рамках федеральной программы. Как обещал, обсудим с жителями изменения маршрутов междугородных автобусов для удобства людей. Посмотрим, стал ли пляж бесплатным для жителей, - пишет Панков.

Напомним, четыре дня назад политик обещал местным жителям добиться свободного доступа на пляж.

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