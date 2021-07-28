В Саратовской области зарегистрировано 15 кандидатов на выборах в Государственную Думу

В Саратовской области продолжается регистрация кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.

- По состоянию на 27 июля зарегистрировано 15 кандидатов, ни одному в регистрации не отказано. Напомню, что 23 июля закончился период выдвижения кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ. Всего от политических партий по Саратовской области выдвинулись 37 кандидатов,- сообщила председатель избирательной комиссии области Ирина Романова.

По Саратовской области в выборах участвуют 10 политических партий.15 кандидатов зарегистрировано от партий:

- Единая Россия – 2 кандидата;

- ЛДПР – 4 кандидата;

- КПРФ – 2 кандидата;

- «Родина» - 2 кандидата;

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 2 кандидата,

- «Яблоко» - 1 кандидат;

- КОММУНИСТЫ РОССИИ – 1 кандидат;

«Новые люди» - 1 кандидат.