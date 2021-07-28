В Балакове мужчина зарезал сожительницу за тунеядство

Мужчина ждет суда по обвинению в убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области передано в суд уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, перед судом предстанет 41-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 7 июня он поссорился со своей 40-летней сожительницей во время алкогольного застолья, которое они устроили в комнате общежития на улице Красноармейская.

Трагедия разыгралась в общежитии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Оба не работали, но мужчина не мог трудоустроиться, так как его документы сгорели на пожаре. А его призыв к женщине пойти работать вызвал у нее возмущение.

Мужчина рассердился нежеланием подруги зарабатывать деньги и дважды ударил ее ножом в живот. После этого он лег спать, а утром нашел сожительницу мертвой на полу. Полицию вызвала соседка, к которой злоумышленник обратился за помощью.

Свою вину балаковец признал и раскаялся.

Мужчина дважды ударил женщину ножом в живот Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.