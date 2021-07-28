На улице в селе Краснокутского района двое мужчин до смерти забили прохожего

Мужчина ударил прохожего кулаком по лицу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области арестованы двое мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что стало причиной его смерти.

По версии следствия, вечером 22 июля двое ранее судимых мужчин 22 и 28 лет распивали алкоголь на улице в селе Карпенка. Когда мимо них прошел местный житель, один из приятелей припомнил старую обиду — когда-то сельчанин оскорбил его родственников.

Причиной избиения стала давняя обида Фото: СУ СКР по Саратовской области

Он догнал 46-летнего мужчину и ударил кулаком в лицо. После этого его собутыльник тоже нанес удар, а потом — коленом, несмотря на то, что его пытались оттащить очевидцы.

После этого злоумышленники ушли, а раненый остался на улице Школьная, где на следующее утро его тело нашли прохожие.

Причиной смерти, как установил эксперт, стала тупая травма головы.

Свою вину мужчины не признали.

Свою вину мужчины не признали Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.