Сегодня по Саратовской области пройдут жаркие грозы

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 28 июля.

В регионе облачность переменная. Утром и днем обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Северо-Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы – до 14 м/c. Термометры в течение дня покажут о 28 до 33 градусов тепла.

К ночи дожди утихнут. Ветер скорректирует направление на северо-западное и поутихнет до диапазона от 4 до 9 метров в секунду. Термометры покажут от 15 до 20 градусов выше нуля, в низменностях – до +10°С.

В Саратове сейчас +18°С. К 10 утра температура поднимется до +26°С, а максимально шкала градусника поднимется до +29°С. Ночью будет до +17°С. Ветер северный – 1-2 метра в секунду, редкие порывы – до 6 м/c. Малооблачно, днем может немного и недолго покапать.

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