Иностранных студентов в Саратове будут пускать на учебу только с отрицательными тестами на коронавирус

На прошедшем сегодня, 27 июля, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области зампред регионального правительства Роман Грибов рассказал о порядке допуска иностранных студентов на занятия в областные ВУЗы.

Грибов отметил, что допускать иностранных студентов на занятия будут только после получении отрицательного результата теста на коронавирус.

Всего в Саратовской области обучается более 4 300 иностранных студентов. При общежитиях созданы обсерваторы, в которых можно было бы изолироваться до получения результата ПЦр-теста.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.