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Общество27 июля 2021 17:20

Иностранных студентов в Саратове будут пускать на учебу только с отрицательными тестами на коронавирус

Об этом рассказал Роман Грибов
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На прошедшем сегодня, 27 июля, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области зампред регионального правительства Роман Грибов рассказал о порядке допуска иностранных студентов на занятия в областные ВУЗы.

Грибов отметил, что допускать иностранных студентов на занятия будут только после получении отрицательного результата теста на коронавирус.

Всего в Саратовской области обучается более 4 300 иностранных студентов. При общежитиях созданы обсерваторы, в которых можно было бы изолироваться до получения результата ПЦр-теста.

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