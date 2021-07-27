Африканская чума свиней обнаружена в Саратовской области

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Калининского района.

Вирус АЧС обнаружен 26 июля в патологическом материале трупа павшей свиньи вблизи села Первомайское. Еще одно инфицированное животное выявлено в личном подсобном хозяйстве в том же селе.

ПЦР-исследования проводились Энгельсской и Саратовской межобластной ветеринарными лабораториями.

Специалисты ветеринарной службы проводят неотложные мероприятия по ликвидации инфекции, уничтожены трупы павших животных и проводится обеззараживание территории. В связи с выявлением случаев заболевания свиней африканской чумой вводится карантин.