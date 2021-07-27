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Общество27 июля 2021 16:59

Саратовскому Роспотребнадзору поручили разобраться с продавцами мороженого

В общественной палате заявили, что они работают без масок и перчаток
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На прошедшем сегодня, 27 июля, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области глава общественной палаты Борис Шинчук обратил внимание губернатора Валерия Радаева на нарушающих санитарные требования продавцов мороженого.

Шинчук заявил, что уже на протяжении месяца ОП воюет с нестационарными пунктами продажи мороженого, где продавцы не носят перчатки и маски. Общественник уточнил, что мороженщики надевают средства защиты, когда видят проверяющих.

Глава ОП отметил, что это недопустимо, поскольку продавцы мороженого трогают руками в том числе и деньги, а потом этими же руками – вафельные стаканчики, накладывают мороженое.

Аналогичная проблема, по словам Шинчука, наблюдается и в пунктах продажи горячей кукурузы, попкорна и сладкой ваты.

Радаев посоветовал Шинчуку «применить власть» и поручил региональному Роспотребнадзору отчитаться о ситуации к следующему корсовету.

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