В Саратовской области коронавирусные госпиталя потребляют 32 тонны кислорода в сутки

В Саратовской области достаточное количество кислорода в запасе у 18 из 19 госпиталей, где лежат коронавирусные больные. В больнице Пугачева кислорода хватает на текущие потребности больных, контракты на поставку дополнительных объемов уже заключены. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Регион обеспечивает себя кислородом на 74,3%. Всего ежесуточно больницы потребляют 32 тонны в сутки, - рассказал Шувалов.

48 312 амбулаторных больных с коронавирусом обеспечили лекарствами на дому. В ближайшее время ожидаются еще 24,5 млн рублей на лекарства.

В регионе 93% больных выздоровели, скончались 2,5% пациентов, остальные еще в процессе излечения. Сегодня более 2 600 человек в стационарах, увеличилось число тяжелых пациентов – на кислородной поддержке и на ИВЛ сегодня 194 человека. В госпиталях свободны 210 коек, это 10%. Добавили по 20 коек в Вольске и Марксе.

Шувалов также отметил, что ситуация по вакцинации в области стала хуже на этой неделе, по сравнению с прошлой.