В Саратовской области не успевают привить 60% населения к 1 сентября

В Саратовской области не успевают к сентябрю выполнить план по прививкам от коронавируса. Об этом на заседании координационного совета при губернаторе 27 июля заявила врио руководителя Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

Ситуация с заболеваемостью продолжает оставаться тревожной. Заболеваемость сегодня 70,3 на 100 тысяч населения, это на 6,8% выше предыдущей недели.

В 16 районах заболеваемость превышает средний показатель. Больных в возрасте от 18 до 64 лет - 72%. Наибольший рост в категории 18-29 лет - 26,5%. Отмечается снижение приверженности населения к профилактике.

С предыдущей недели удельный вес пневмоний снизился на 4,5%, но высоким остается все равно, что свидетельствует о позднем выявлении заболевания.

Тестирование за неделю - 240 на 100 тысяч населения.

- Полный курс вакцинирования прошли 383 556 человек - 31,9% от плана, 512 381 – первый укол получили, это 62% от плана. 88% наличной вакцины израсходовано. Показатель по прививкам ниже на 16,2%, чем на прошлой неделе. К сентябрю сделать вакцину 60% населения, которым можно ее сделать - не успеем. Меньше всего привитых - 52% в сфере образования - прирост всего 2%. 15% вакцинированных среди студентов. Возобновление занятий без вакцинации создаст риски. К учебе приступят лица из разных регионов, необходимо максимально ускорить вакцинацию, - заявила Ирина Мясникова.

Она также предложила усилить контроль за ограничительными мероприятиями.