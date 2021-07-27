Радаев потребовал от глав районов «не летать под радарами»

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Губернатор Валерий Радаев заявил, что большинство жалоб из 1700 обращений, которые поступили к нему на прямую линию, носят точечный характер и их решение по силу местным, муниципальным властям, и не требует ни финансовых, ни временных затрат. Об этом глава региона заявил 27 июля, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавирусу.

- Я не просто так об этом говорю, находясь на связи с главами. Вывод напрашивается сам собою. Руководители на местах порой пренебрегают своими непосредственными обязанностями. Как говорится, летают под радарами, чтобы оставаться незаметными. Содержание прямой линии это показало. В очередной раз обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Меняйте подходы. … Свои прямые линии намерен проводить ежемесячно. И если тенденция повторится, если люди продолжат жаловаться на то, что под силу решить главам районов, будем общаться с вами в более жестких тонах. Сейчас анализирую весь массив обращений. То, что относится к вашей компетенции, извольте выполнить и отчитаться, - заявил Валерий Радаев.