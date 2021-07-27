Поисковики из Беларуси просят отозваться родственников погибших в Великую отечественную солдат

Поисковики из Республики Беларусь нашли останки воинов из Саратовской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас они пытаются разыскать родственников погибших солдат. Сложность в том, что полностью установить имена воинов не удалось.

Как сообщили в министерстве общественных отношений Саратовской области, поисковый клуб «Алые погоны» Гомельского городского кадетского училища Республики Беларусь обнаружил и поднял останки восьми воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

У двоих бойцов обнаружены смертельные медальоны, которые читаются частично. Во вкладыше в медальоне разборчиво читаются слоги «ратовская», «ловский», а в фамилии первые буквы «Ма» или «Ми». Поисковики предположили, что это данные бойца из Куриловского (в 1958 году был объединен с Базарно-Карабулакским) или Самойловского районов.

Бойцы были призваны на срочную службу до начала войны. 167 дивизия Приволжского военного округа фомировалась из жителей Саратовской области. В район г. Добруш Гомельской области они прибыли 26 июня 1941 года. В районе деревни Скепня генерал-лейтенант Леонид Петровский выводил подразделения корпуса из окружения. В тех боях погиб генерал и его бойцы.

Родственники солдат могут откликнуться по телефону в Саратове 8 (8452) 26 39 75.