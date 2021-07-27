На поддержку творческих проектов НКО Саратовская область выделила 800 тысяч

В этом году в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Культура» 762 работника культуры обучатся в Саратовской консерватории, центрах при Краснодарском и Московском государственных институтах культуры и Всероссийском государственном институте кинематографии

- Нацпроект «Культура» даёт широкие возможности для повышения профессионализма и творческого роста наших работников. За первое полугодие 2021 года обучение прошли 608 человек (79,8%). С целью поддержки творческих проектов, подготовленных некоммерческими социально ориентированными организациями и направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, и поддержки всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства предусмотрено выделение 800 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, - рассказал заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов.

Осваивать деньги планируют в конце третьего квартала.

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