Рядом с двумя детскими садами в Юбилейном бегают крысы

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети аноним опубликовал видео, на котором запечатлены крысы, бегающие по поселку Юбилейный.

Автор поста пишет, что животные были замечены возле дома №6 на Шевыревской. Рядом находятся два детских учреждения – сад №97 и центр «Зайчата».

В комментариях прийти к консенсусу не смогли, но большая часть саратовцев всё же считает, что бегающие по городу крысы – это не есть хорошо. Одна из горожанок написала, что подкармливает грызунов. Её восторг по поводу хвостатых переносчиков заразы комментаторы не разделили и посоветовали забрать животных себе.

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