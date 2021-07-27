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Происшествия27 июля 2021 14:50

Так и не спиленное ТСЖ «Фрунзенское» опасное дерево упало на трубу в центре Саратова

Фото выложили в сеть
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото горожанин выложил в группу в Telegram

Фото горожанин выложил в группу в Telegram

Саратовец в городской группе в Telegram пожаловался на упавшее на трубу теплоцентрали дерево.

Горожанин пишет, что дерево упало около полутора часов назад во дворе дома №51/57 на Вавилова.

- На протяжении нескольких лет, с 2019 года, просим сделать опиловку или спил деревьев. На что фрунзенская ТСЖ говорит: собирайте сто процентов подписей жильцов. Эта задача нереальна. У всех семьи и работа. Прошу администрацию принять меры к устранению, - рассказал саратовец и приложил фото в доказательство своих слов.

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