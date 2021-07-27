Саратовец опасается за здоровье детей, играющих возле так и не убранной ямы

Фото выложили в сеть

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин опубликовал фото брошенной коммунальщиками ямы в центре города.

- Во дворе по ул. Хользунова, 36 откопали яму, так как меняли часть трубы, а землю увезли зачем-то. Обещали приехать ночью и засыпать, но так уже неделя прошла. А детей очень много, вот и приходится стоять, чтобы не упали, - пишет горожанин, напоминая, как 12 июня в яме на пересечении Хользунова и Рабочей погиб мужчина. Также стоит вспомнить и случай, произошедший прошлой осенью. Тоже на Хользунова в коммунальный котлован провалилась пенсионерка, женщина переломала ноги.

Тем временем в своём Instagram глава Саратова Михаил Исаев пишет о том, что жалоб на брошенные коммунальные ямы становится всё больше:

- Муниципалитет такое положение дел не устраивает. Мы вынуждены накладывать штрафы на коммунальщиков, вызывать представителей на заседания административной комиссии, обращаться в прокуратуру, - пишет мэр, обращая внимание на проблему с ямой возле ЗАГСа Заводского района. На ситуацию поручено отреагировать главе местной администрации Максиму Сиденко и управлению муниципального контроля.

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