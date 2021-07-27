Массовое ДТП в Марксовском районе. Подробности

Столкнувшиеся на трассе машины сгорели Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 27 июля, в Марксовском районе Саратовской области в массовом ДТП пострадали пять человек.

По предварительным данным еще один участник аварии скончался на месте до прибытия спасателей и скорой помощи.

В региональном минздраве рассказали подробности.

- Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована в районную больницу, где с ней работаю врачи, рассматривается возможность транспортировки пострадавшей в Саратов.

Еще трое взрослых в состоянии от тяжелого до средней степени тяжести, а также ребенок в возрасте около полутора лет в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в лечебные учреждения города Саратова, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в минздраве.

Сейчас трасса свободна для проезда транспорта.

Региональное Следственно управление СКР уже начало проверку по факту ДТП.