Массовое ДТП в Марксовском районе. Подробности

Столкнувшиеся на трассе машины сгорели
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 27 июля, в Марксовском районе Саратовской области в массовом ДТП пострадали пять человек.
По предварительным данным еще один участник аварии скончался на месте до прибытия спасателей и скорой помощи.
В региональном минздраве рассказали подробности.
- Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована в районную больницу, где с ней работаю врачи, рассматривается возможность транспортировки пострадавшей в Саратов.
Еще трое взрослых в состоянии от тяжелого до средней степени тяжести, а также ребенок в возрасте около полутора лет в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в лечебные учреждения города Саратова, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в минздраве.
Сейчас трасса свободна для проезда транспорта.
Региональное Следственно управление СКР уже начало проверку по факту ДТП.